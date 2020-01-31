США пообещали Украине поддержку «в борьбе с российской агрессией»

США пообещали Украине поддержку «в борьбе с российской агрессией»

31.01.2020, 12:06, Новости дня

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео почтил память погибших в Донбассе, возложив цветы к монументу, расположенному у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, передает РИА Новости.

Его сопровождал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко и украинский посол в США Владимир Ельченко​​​.

Во время переговоров глава украинского дипведомства и американский политик обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в военной сфере.

Помпео пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки "в борьбе с российской агрессией".

В пятницу госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Вести



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