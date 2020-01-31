Убийца и похититель внуков пил и видел галлюцинации

В Свердловской области предстанет перед судом мужчина, зарезавший своего внука и похитивший еще двоих. Экспертиза показала, что из-за употребления алкоголя у пожилого человака случилось временное психическое расстройство: он видел галлюцинации. В суде будет решаться вопрос о принудительном лечении, поскольку обвиняемый представляет опасность для себя и окружающих.

Как напомнили на сайте Следственного комитета РФ, в марте прошлого года нетрезвый 67-летний житель деревни Гагарка ударил ножом двухлетнего внука. Ребенок скончался на месте. Все это произошло на глазах у другого внука – мальчика 2012 года рождения. Его вместе с еще одним младшим братом дед посадил в машину и увез.

По данным портала E1.Ru, полиция ввела в области план "Перехват". Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в районе города Кушва. Пьяного водителя передали следственно-оперативной группе, а детей отправили в больницу города Кушвы. К счастью, малыши не пострадали.

Пожилого мужчину обвинили по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" (часть 2 статьи 105 УК РФ) и "Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц" (часть 2 статьи 126 УК РФ). Если суд примет соответствующее решение, лечиться пенсионеру предстоит в учреждении, "оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", отметили в СК.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный дистрибьютор Aston Martin провел российскую презентацию нового кроссовера DBX и уже открыл прием заказов. Ценник на такой «Астон» оказался по-настоящему «суперкаровским» — от 14,5 млн рублей. И это только за базовый кроссовер, а ведь его можно дооснастить опциями и элементами роскоши по своему вкусу. Таким образом, первый в истории кроссовер Aston Martin встает в […]