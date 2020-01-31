Убийца и похититель внуков пил и видел галлюцинации

В Свердловской области предстанет перед судом мужчина, зарезавший своего внука и похитивший еще двоих. Экспертиза показала, что из-за употребления алкоголя у пожилого человака случилось временное психическое расстройство: он видел галлюцинации. В суде будет решаться вопрос о принудительном лечении, поскольку обвиняемый представляет опасность для себя и окружающих.
Как напомнили на сайте Следственного комитета РФ, в марте прошлого года нетрезвый 67-летний житель деревни Гагарка ударил ножом двухлетнего внука. Ребенок скончался на месте. Все это произошло на глазах у другого внука – мальчика 2012 года рождения. Его вместе с еще одним младшим братом дед посадил в машину и увез.
По данным портала E1.Ru, полиция ввела в области план "Перехват". Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в районе города Кушва. Пьяного водителя передали следственно-оперативной группе, а детей отправили в больницу города Кушвы. К счастью, малыши не пострадали.
Пожилого мужчину обвинили по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" (часть 2 статьи 105 УК РФ) и "Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц" (часть 2 статьи 126 УК РФ). Если суд примет соответствующее решение, лечиться пенсионеру предстоит в учреждении, "оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", отметили в СК.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Официальный дистрибьютор Aston Martin провел российскую презентацию нового кроссовера DBX и уже открыл прием заказов. Ценник на такой «Астон» оказался по-настоящему «суперкаровским» — от 14,5 млн рублей. И это только за базовый кроссовер, а ведь его можно дооснастить опциями и элементами роскоши по своему вкусу. Таким образом, первый в истории кроссовер Aston Martin встает в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Найдены останки жившего 100 тысяч лет назад медведя / 22 января
- ЛНР передала Киеву 25 человек в рамках обмена пленными / 29 декабря
- Генассамблея ООН утвердила украинскую резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму, РФ голосовала против / 18 декабря
- Программу подготовки к ЧЕ-2020 утвердили в России / 26 декабря
- В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шесть человек – СМИ / 10 декабря
- Пристайко рассказал, при каких условиях заработает «формула Штайнмайера» / 16 декабря
- Чтобы помнили: в Ульяновске депутат подарил детям набор конфет с собственным изображением / 20 декабря
- Фейк Петра Толстого: в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за еще не принятых поправок к Конституции / 27 января