Посол Великобритании анонсировала продолжение визовых переговоров между двумя странами через год

Посол Великобритании Мелинда Симмонс в эфире «Сніданка з 1+1» заявила, что через год Великобритания продолжит визовые переговоры с Украиной.

«Когда мы подойдем к концу этого [переходного] периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, и мы будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры – и торговые, и другие — с украинским правительством. Но это будет позже», – сказала посол.

По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский издал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании потому, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом Европейского союза, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

«Вопрос безвиза – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений – если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу», – добавила Симмонс.

В сентябре 2019 года украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с Великобританией. Пристайко отметил, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался, и Джонсон «прекрасно и четко отреагировал на это».

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза.

По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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