На московском турнире MMA произошла массовая потасовка, и украли телефон

На московском турнире MMA произошла массовая потасовка, и украли телефон

31.01.2020, 12:06, Новости дня

Тренер ногинского клуба боевых искусств "Витязь" Павел Муртазин сообщил о массовой потасовке, возникшей во время проведения турнира MMA в московском торговом центре.

Инцидент произошел 26 января во время проведения турнира "Колизей". По словам Павла, массовой драке предшествовало неспортивное поведение команд, провокации, споры с судьями. В такой атмосфере спортсменам было непросто дойти до клетки — их пихали и толкали. В секундантов летели бутылки.

 

В драке принимали участие как бойцы, так и многочисленные болельщики, приехавшие из регионов России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Тренер ногинского клуба сообщил, что в потасовке его спортсменам рассекли голову, сломали нос и кисть, кроме того был похищен телефон.

Также Павел поделился своим возмущением и сказал, что все эти беспорядки совершали конкретные люди, которые должны быть наказаны.

Американский репортер Джордан Брин, занимающийся базой данных на сайте Sherdog.com, предоставляющим данные о бойцах MMA, пожаловался изданию The Athletic на письма из РФ с угрозами за обновление статистики боев.

"Россия — чертова банановая республика", — выругался Джордан и рассказал, что как-то раз получил письмо, отправленное с адреса государственного департамента, в котором говорилось, что если на сайте не будут изменены результаты боя, то его найдут и убьют.

Источник: Вести



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