Разработан простой и быстрый тест для выявления коронавируса

Быстрый экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV создан в Китае. Он удобен при транспортировке, прост, обладает высокой чувствительностью. И позволяет получить результат через 8-15 минут, в отличие от тестов, дающих ответ по коронавирусу в течение 5-8 часов.

Набор для быстрого анализа разработан в китайском Национальном институте по контролю и профилактике вирусных заболеваний вместе с высокотехнологичной компанией из города Уси, сообщает ТАСС.

Вспышка заболевания новым коронавирусом, вызывающим двустороннее воспаление легких, произошла в Китае в конце 2019 года. 29 января 2020 российское генкосульство в Гуанчжоу проинформировало, что Пекин передал Москве геном нового коронавируса. На основе генома российские ученые разработали экспресс-тесты, идентифицирующие вирус в организме человека за два часа. Теперь китайские специалисты улучшили российский результат в восемь раз.

В Китае 213 человек погибли от заболевания, вызываемого коронавирусом. Еще 9720 человек заразились.

В почти 12-миллионном городе Ухань, где началась вспышка инфекции для заболевших за неделю планируется возвести специализированный госпиталь. Но инфекция уже вышла за пределы Китая. Коронавирус выявлен уже в 19 странах мира. Заболевшие есть в Австралии, во Вьетнаме, в Германии, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, а также на Шри-Ланке и в Японии.

Геном коронавируса самостоятельно выделили специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний. Коронавирус был выделен из соскоба слизистой гортани заболевшего пациента, выявленного на Японских островах. В ходе эксперимента выделенный вирус поразил другие клетки. Японские специалисты надеются, что выделение генома коронавируса поможет разработке действенных лекарств и совершенствованию способов лечения, а также выработке в ближайшем будущем вакцины от 2019-cNoV.

В РФ подхвативших новый коронавирус пока нет. Москва закрыла российско-китайскую границу для предотвращения проникновения коронавируса через кордон. Это решение носит временный характер до 1 марта.

Источник: Вести

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