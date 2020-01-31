Аксенов резко отреагировал на отзыв главой Керчи заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством и ересью» слова председателя городского совета Керчи Маи Хужиной о том, что она решила отозвать заявления об увольнении.
Аксенов написал в Facebook, что о решении Хужиной узнал из сообщений СМИ. Он отдельно отметил, что глава горсовета Керчи, по ее словам, «не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам».
«Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», – прокомментировал он.
Глава Крыма добавил, что уже провел телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.
«Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать», – добавил он.
Ранее стало известно, что Хужина решила отозвать заявление об отставке, которое она написала после скандала с поздравлением блокадников.
До этого на сайте горсовета Керчи появилась информация, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
При этом на фотографиях были запечатлены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям.
Информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики сочли акцию кощунственной, а глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.
После депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.
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