Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса

Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса

31.01.2020, 12:05, Разное

Китайские производители мобильных телефонов на время прекратили поставки техники в Россию. Такое решение было принято после того, как фабрики в КНР продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудник компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков считает, что если такая ситуация будет длиться 2-5 недель, то на российском рынке стоит ожидать дефицит товаров. Однако это будет на руку бизнесу, так как ритейлеры смогут распродать старые запасы со складов, передает телеканал «360».



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