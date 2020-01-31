Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса

Китайские производители мобильных телефонов на время прекратили поставки техники в Россию. Такое решение было принято после того, как фабрики в КНР продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
Сотрудник компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков считает, что если такая ситуация будет длиться 2-5 недель, то на российском рынке стоит ожидать дефицит товаров. Однако это будет на руку бизнесу, так как ритейлеры смогут распродать старые запасы со складов, передает телеканал «360».
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Последнее: Новый посол США в России Джон Салливан призвал Москву освободить обвиняемого в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана, заявив, что российские власти не сумели представить убедительных доказательств его вины. Спустя несколько дней после вступления в должность Салливан обвинил российские власти в «недостойном обращении» с Уиланом, которого арестовали в московской гостинице 28 декабря 2018 года по […]
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