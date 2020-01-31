В Сети на продажу выставлен электрокар EL LADA

На просторах Сети для приобретения предлагаются два экземпляра электрокара EL LADA. Создавалась модель АвтоВАЗом на базе универсала LADA Kalina, притом ограниченным тиражом.
Электрокар был выпущен производителем в количестве 100 экземпляров, притом почти все они продавались юридическим лицам. У последних в течение определенного времени не имелось возможности перепродать авто. Теперь же на вторичном рынке доступны для приобретения сразу два экземпляра. Оба транспортных средства выпущены в 2013 году.
Пробег первой модели составляет целых 19 тысяч км, а ее стоимость достигает почти 600 тысяч рублей. Второй экземпляр проехал заметно меньше — всего 2,4 тысячи км, но за него просят не менее 900 тысяч рублей. Паспортные данные предполагают, что запас хода у EL LADA составляет 140 км, хотя в объявлениях владельцами указаны 200 км, а максимальная скорость не превышает 130 км/ч. От специальной станции зарядится машина менее чем за полтора часа, но от бытовой сети — за 8-10 часов.
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