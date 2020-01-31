Названы пять лучших жиросжигающих продуктов

Эксперты рассказали о пяти лучших продуктах, которые могут похвастаться жиросжигающим эффектом. Благодаря этому можно добиться стройности без изнурительных диет.

Яблоки богаты водой и клетчаткой, а за счет их употребления в пищу можно добиться быстрого чувства насыщения, которое сохраняется надолго. Если есть их с кожурой, можно получить дополнительную дозу клетчатки. Квиноа содержит значительные объемы белка и волокна. Кроме того, в ней много цинка, железа, витамина E, а также селена, все указанные компоненты хорошо запускают метаболизм. В орехах имеются белки и клетчатка, а еще там много полезных жиров.

В остром перце содержится капсаицин, способный снижать аппетит и попутно улучшать обмен веществ. Достаточно добавлять продукт в блюда при готовке. Хороший жиросжигающий эффект могут обеспечить яйца. Они богаты рядом питательных веществ, но при этом не слишком калорийны. С целью похудения в день нужно съедать одно или два яйца.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый посол США в России Джон Салливан призвал Москву освободить обвиняемого в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана, заявив, что российские власти не сумели представить убедительных доказательств его вины. Спустя несколько дней после вступления в должность Салливан обвинил российские власти в «недостойном обращении» с Уиланом, которого арестовали в московской гостинице 28 декабря 2018 года по […]