Евгений Плющенко о романе с Мариной Девятовой: «Может, ей это просто приснилось?»

Финалистка третьего сезона популярного музыкального телепроекта «Народный артист» Марина Девятова в одном из недавних интервью рассказывала о романе с прославленным российским фигуристом Евгением Плющенко. Комментируя слова певицы, спортсмен категорически отрицает какие-либо отношения между ними, заметив, что вся ситуация Девятовой вообще «могла просто присниться».
Евгений Плющенко говорит, что Марину Девятову вообще «знать не знает». При этом фигурист заметил, что в его жизни постоянно наблюдается «поток людей», поэтому, возможно, с певицей он где-то и пересекался, но в любом случае их знакомство не было близким и ограничивалось простыми приветствиями, поэтому о романе речь идти абсолютно точно не может. Плющенко не понимает, зачем выдавать «желаемое за действительное», при том, что период предполагаемых отношений с Девятовой совпадает со временем знакомства с Яной Рудковской и, по его мнению, в этом случае «мозаика совсем не складывается».
Немного ранее некая коллега Евгения Плющенко, не пожелавшая раскрывать инкогнито, рассказывала о «двойной жизни» фигуриста, якобы имеющего отношения с моделью из Санкт-Петербурга. В ответ на эти слухи Рудковская и Плющенко заявили, что будут разбираться с клеветниками в судебном порядке, так как подобные слухи доставляют им множество проблем и заставляют переживать за их семью близких и друзей.
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