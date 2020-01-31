Депутат ОПЗЖ Левочкина поддержала РФ в ПАСЕ. Ясько объяснила, почему её за это не исключат из делегации

Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что она не в праве исключить из делегации Юлию Левочкину, которая поддержала Россию в ПАСЕ. Об этом она 30 января написала в Facebook.

«Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается — полномочия делегации не утверждаются», — написала депутат.

Ясько добавила, что ни она, ни кто-либо другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации.

«Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Отмечу, что остальные 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ. Считаю именно такую позицию политически, юридически и морально правильной», — заключила глава украинской делегации.

Щодо Льовочкіної в делегації в ПАРЄ або всім хто питає «чому Ясько не виключає Льовочкіну з делегації через її… Posted by Lisa Yasko on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня 2019 года ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

29 января 2020 года ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации. За подтверждение полномочий России в ПАСЕ голосовала, в частности, и Левочкина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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