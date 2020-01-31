Демократам, по всей видимости, не удастся настоять на вызове свидетелей в Сенат

Судя по всему, демократам не удастся набрать необходимое количество голосов, чтобы добиться вызова свидетелей в рамках сенатского разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа, а это значит, что президента могут оправдать уже в эти выходные.

Демократы пытались убедить нескольких республиканцев поддержать их призыв привлечь свидетелей, однако, по видимости, их надежды потерпели крах, когда ранее колебавшийся сенатор Ламар Александер объявил, что считает ненужным представление новых материалов.

«Нет необходимости в дополнительных материалах, чтобы доказать то, что уже было доказано и что не соответствует установленной Конституцией высокой планке для нарушения, влекущего за собой импичмент», – заявил Александер после завершения вечернего заседания.

Если кто-то из республиканцев внезапно не изменит свою точку зрения, решение Александера положит конец двухнедельному разбирательству и обеспечит Трампу быстрое решение, которого он хотел.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз в четверг сказала, что готова проголосовать за вызов свидетелей. Это укрепило надежды демократов и повысило вероятность растягивания разбирательства, чего надеется избежать администрация.

Коллинз, придерживающаяся центристских взглядов, объявила о своем решении после того, как Сенат завершил стадию вопросов защите и обвинению.

Александер опубликовал свое заявление вскоре после этого.

Голосование по вопросу о вызове свидетелей, которое, как ожидается, пройдет в пятницу, может привести к быстрому завершению разбирательства и ожидаемому оправданию Трампа.

Для принятия решения о вызове свидетелей, нужно, чтобы демократов поддержали хотя бы четверо республиканцев.

Коллинз в своем заявлении отметила: «Наиболее разумный курс дальнейших действий – попытаться достичь договоренности между менеджерами по импичменту и адвокатами президента об ограниченном и равном количестве свидетелей с каждой стороны. Если они не смогут прийти к договоренности, количество свидетелей может определить Сенат».

Коллинз, Александер и сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски в преддверии решающего голосования сыграли активную роль, задавая острые вопросы.

Еще один республиканец, Митт Ромни, дал понять, что намерен голосовать за вызов свидетелей.

Меркауски вызывала бурную реакцию, задав простой вопрос: «Почему Сенату не вызвать посла Болтона?»

Александер привлек внимание замечаниями по поводу партийной ангажированности, проявившейся в ходе разбирательства.

Демократ Зои Лофгрен, состоящая в команде обвинителей, напомнила, что импичмент в отношении президента Ричарда Никсона тоже начался как партийное расследование, а консенсус между двумя партиями был достигнут лишь после того, как республиканцы, в том числе убежденные сторонники Никсона, ознакомились с достаточным количеством доказательств и были переубеждены.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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