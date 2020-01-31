Россия в ПАСЕ: полномочия подтверждены, вопросы остаются

Российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы пришлось немного понервничать в ходе зимней сессии Ассамблеи, которая в пятницу заканчивается в Страсбурге: ее полномочия в самом начале сессии были оспорены, и подтвердить их представители России смогли только в прошедшую среду.

Полномочия представителей России были поставлены под сомнение литовским депутатом и правозащитником Эммануэлисом Зингерисом. 27 января, в первый день работы зимней сессии ПАСЕ, Зингерис заявил, что «в России объявлен сомнительный референдум, на котором будет идти речь о балансе между международным правом и внутренними законами», после которого «решения (Европейского) суда по правам человека не будут исполняться».

Кроме того, член делегации Латвии Мария Голубева оспорила полномочия России в ПАСЕ по «техническим основаниям» — она напомнила, что последние выборы в Госдуму незаконно проводились на территории оккупированного Крыма, а некоторые из членов делегации России в Ассамблее находятся под санкциями Евросоюза.

К 29 января стало понятно, что Мониторинговый комитет ПАСЕ, которому было поручено рассмотреть инициативу Зингериса и Голубевой, ее не поддержал. Голландский парламентарий Тини Кокс, выступивший от имени комитета, рассказал об этом на сессии ПАСЕ в среду: «За последние шесть месяцев мы не увидели серьезного ухудшения ситуации с Россией, которое стало бы поводом для того, чтобы не подтвердить ее полномочия в данный момент. Напротив, я отмечаю, что за последние шесть месяцев после возвращения России в ПАСЕ Мониторинговый комитет, наконец, смог возобновить свою работу в отношении Российской Федерации и организовать ряд соответствующих слушаний».

При этом Тини Кокс согласился с Эммануэлисом Зингерисом в том, что новые поправки в российскую Конституцию – это «важное развитие, вызывающее опасения, что обязательность решений Европейского суда по правам человека будет этими поправками поставлена под сомнение». Докладчик сообщил, что в резолюции о подтверждении полномочий делегации России в ПАСЕ будет напоминание об обязательности этих решений, а члены ПАСЕ, отвечающие за мониторинг исполнения Россией своих обязательств перед Советом Европы, будут оценивать эти поправки в ближайшем будущем.

Критики России в ПАСЕ: ситуация не улучшилась

Против решения о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ выступили в первую очередь парламентарии Украины. Глава украинской делегации Елизавета Ясько обратила внимание коллег по ПАСЕ на продолжающиеся нарушения прав человека в Крыму и призвала не допустить безнаказанности этих нарушений: «ООН называет безнаказанность признаком разрушения законности и правовой системы… Мы должны подходить к этому очень честно. Количество неправительственных организаций, подвергающихся репрессиям в России, увеличивается. Ситуация с правами человека в Крыму и в России ухудшается с каждым днем. Я призываю вас помнить об этом».

Консерватор из Великобритании сэр Роджер Гейл был еще более резок в отношении выводов Мониторингового комитета: «Я считаю доклад комитета совершенно неприемлемым и полным выводов, не соответствующих действительности… По России даже не назначены докладчики, они находятся в процессе назначения, и мы узнаем очень скоро — позволят ли им отправиться в Чечню, будет ли им разрешено въезжать в Крым через Украину, будет ли им разрешено посещать заключенных журналистов в Российской Федерации, разрешат ли им посетить кого-то из 80 политических заключенных в Крыму, многие из которых являются журналистами… Господин Кокс сказал в своем вступительном слове, что не было никакого ухудшения. Извините, но я-то думал, что мы добиваемся прогресса!»

Член фракции «Альянс европейских либерал-демократов» из Словакии Мартин Полячик от имени своих коллег также раскритиковал предложение подтвердить полномочия России: «Мы хотим диалога, мы хотим разговаривать с ними. Но в то же время нас не устраивает ситуация в Крыму. Мы не удовлетворены тем, как обстоят дела в Чечне, когда речь идет о ЛГБТ-сообществе. Мы не удовлетворены тем фактом, что 312 человек по-прежнему являются политическими заключенными в России. Мы не удовлетворены этим, и поэтому считаем, что полномочия не должны быть полными, когда речь идет о правах и возможностях работы в этой организации (ПАСЕ – Д.Г.).

Российские депутаты: защита и угрозы

То, что российские парламентарии восприняли вызов своим полномочиям достаточно нервно, вполне выразилось в их выступлениях в ПАСЕ – члены российской делегации обращались к коллегам в стиле «на себя посмотрите» и грозили уходом с сессии в случае, если их права в Ассамблее подтверждены не будут.

В частности, глава российской делегации Петр Толстой заявил: «Мы здесь для того, чтобы наш с вами диалог был только на равных. Мы готовы обсуждать любые проблемы, но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. И, конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе».

Член Совета Федерации и бывший посол России в США Сергей Кисляк был не слишком дипломатичен: «Поражен степенью лжи и хамства в международной организации, которая должна работать над объединением всех нас, живущих в Европе. Причем из каких стран звучит хамство и ложь в отношении моей страны? Их всех можно примерно, за исключением одной-двух, объединить одним критерием: это страны, которые расстреливали или расстреливают своих граждан, применяя армейское оружие».

В итоге ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме, однако напомнила в документе свою позицию о незаконности аннексии Крыма и поручила Мониторинговому комитету ПАСЕ следить за процессом принятия поправок в Конституцию России. Доклад о соблюдении Россией своих обязательств перед Советом Европы должен появиться в ПАСЕ не позже апреля этого года, говорится в резолюции Ассамблеи.

Владимир Кара-Мурза: ПАСЕ займется проблемой российских политзаключенных

Российский оппозиционный политик, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, присутствовавший на сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщил Русской службе «Голоса Америки», что депутаты Ассамблеи не ограничились лишь заявлениями о политзаключенных в России, сделанными на сессии:

«Сейчас в России, по самым консервативным оценкам, сделанным центром «Мемориал», 312 политзаключенных. Для сравнения – когда Андрей Сахаров писал свою нобелевскую речь в 1975 году, он в ней перечислил 126 узников совести в СССР. Мы говорили о российских политзаключенных в Страсбурге с участием «Мемориала» на специальном брифинге с участием 20 парламентариев из разных стран, а еще раньше 43 парламентария из 16 стран внесли проект резолюции о назначении докладчика по теме политзаключенных в России. Очень грустно, что ближайшее место, где российские граждане могут найти правосудие и справедливость – это Страсбург, и очень важно, что ПАСЕ, наконец, обратила внимание на этот вопрос».

По словам Владимира Кара-Мурзы, «также важно, чтобы членство нашей страны в Совете Европы оборачивалось не только тем, что находящиеся под санкциями парламентарии вроде господина Слуцкого имели возможность четыре раза в год прокатиться в Страсбург, но и чтобы все те механизмы, которые существуют в рамках Совета Европы, как судебные, так и парламентские, работали в первую очередь на защиту прав и свобод российских граждан».

Российский оппозиционер рассказал «Голосу Америки» о том, что во время сессии Комитет по юридическим вопросам ПАСЕ направил официальный запрос в Венецианскую комиссию (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву), чтобы получить заключение на поправки в Конституцию России, которые предложил Владимир Путин.

Кроме того, по словам Владимира Кара-Мурзы, тот же юридический комитет ПАСЕ намерен добиться, чтобы в Россию пустили Эммануэлиса Зингериса, являющегося докладчиком Ассамблеи по расследованию убийства Бориса Немцова.

«Мы прекрасно понимаем, какой красной тряпкой является для нынешней российской власти все, что связано с расследованием убийства Бориса Немцова. Скоро уже пять лет, как его убили, и все эти пять лет организаторы и заказчики убийства находятся под полной защитой самого высшего уровня российской власти. И поэтому у этой власти такая нервная реакция на любую попытку международного контроля за расследованием этого дела. Комитет будет настаивать на том, чтобы Зингерису был обеспечен доступ в Российскую Федерацию. Раньше российские власти ссылались на то, что их делегацию ограничили в правах в ПАСЕ, поэтому они не допускают его в Россию. Теперь на это ссылаться не получится» — заключил Владимир Кара-Мурза.

Данила Гальперович Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация — международные отношения, политика и законодательство, права человека. Нравится Буду следить Подписка

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