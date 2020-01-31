Huawei может отказаться от сервисов и приложений Google

Huawei может отказаться от сервисов и приложений Google

31.01.2020, 11:52, Новости дня

Китайский бренд Huawei в скором времени сможет полностью отказаться от поддержки приложений и сервисов от Google.

В свою очередь, руководство компании указало, что даже после снятия запретов на использование вышеуказанных сервисов, в последующий период могут продолжить выпускать устройства без поддержки Google. Представители компании Huawei ранее анонсировали, что выделено около 3 млрд долларов для собственной разработчик платформ и приложений.

В скором времени может состояться выпуск альтернативы Google Maps, а также других популярных сервисов. Таким образом, китайский гигант намерен полностью проявить самостоятельность и независимость от остальных брендов.



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