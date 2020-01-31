Motorola выпустит новый смартфон Moto G8 Stylus

Motorola выпустит новый смартфон Moto G8 Stylus

31.01.2020, 11:52, Новости дня

Компания Motorola готовит к выпуску новую модель смартфона Moto G8 Stylus. Из названия понятно, что аппарат получит поддержку фирменного стилуса.

В свою очередь, девайс уже предложен в одной из баз данных под кодовым обозначением XT2043-4. Предполагается, что новинка сможет похвастаться четырьмя модулями основной камеры. Кроме того, устройство получит увеличенный 6,4-дюймовый дисплей, а также высокопроизводительный процессор Snapdragon 665.

Аппарат из коробки будет работать на системе Android 10. В зависимости от версий, покупатели смогут выбрать модель с 4-6 гигабайтами ОЗУ и 32-64 гигабайтами постоянной памяти. Стоимость смартфона пока не раскрывается и будет объявлена на ближайшей выставке Mobile World Congress.



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