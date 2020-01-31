Появились фотографии гибкого смартфона Huawei Mate X2

Известный китайский бренд Huawei в очередной раз продемонстрировал патентные изображения смартфона с гибким экраном.
В частности, в скором времени состоится выход нового девайса под названием Huawei Mate X2. Однако южнокорейский гигант Samsung также не стоит на месте и продолжает работу на выпуском очередного складного смартфона, который представят в виде раскладушки. Что касается китайской модели, то здесь применят внешний вид, схожий с девайсом Galaxy Fold.
Пока технические параметры не раскрываются, тогда как эксперты уверены в применении продвинутых параметров. Кроме того, смартфон сможет получить улучшенный внешний вид, а также продвинутые опции. После презентации аппаратов поступят первые оценки специалистов на выпущенные устройства.
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