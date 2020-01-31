По делу сестер Хачатурян пройдут новые психолого-психиатрические экспертизы

Следственный комитет по указанию Генеральной прокуратуры проведет новые психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

«Возвращая уголовное дело в Следственный комитет, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация – необходимая оборона», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Он добавил, что Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела, но теперь уже бывший глава Генпрокуратуры Юрий Чайка перед уходом из надзорного ведомства отказал в удовлетворении жалобы, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении сестер Хачатурян с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

В четверг стало известно, что Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом.

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