Каменских поделилась снимком в купальнике

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике.
«Настроение дня: скучаю по лету», – написала она.
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Mood of the day: missing summer * * #nk #Mexico
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.
В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».
С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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