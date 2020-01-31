Каменских поделилась снимком в купальнике

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике.

«Настроение дня: скучаю по лету», – написала она.

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Mood of the day: missing summer * * #nk #Mexico

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 30 Янв 2020 в 9:11 PST

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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