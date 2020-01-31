В Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 15 минут

В Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 15 минут

31.01.2020, 11:37, Новости дня

Экспресс-тест, позволяющий выявить новый тип коронавируса за 8-15 минут, разработан в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.

Экспресс-тест для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси. Производство экспресс-теста уже началось, передает ТАСС.

На данном этапе объемов экспресс-теста достаточно, чтобы провести анализы у порядка 4 тыс. человек в день. Первая партия этих наборов уже используется в наиболее сильно пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй.

29 января генкосульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал РФ геном нового коронавируса и на его основе российские ученые разработали экспресс-тесты, которые способны идентифицировать вирус в организме человека в течение двух часов.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.  



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