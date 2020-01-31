Трамп выступил с критикой в адрес демократов на предвыборной акции в Айове

В то время как демократы готовятся к первым кокусам, которые пройдут в Айове в понедельник, президент США Дональд Трамп провел предвыборную акцию в этом штате, выступив с очередной порцией критики в адрес своих соперников в борьбе за Белый дом.

Президент также посетил другой ключевой штат, Мичиган.

Бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп высмеял за недостаточно многолюдные предвыборные мероприятия, сенатора Берни Сандерса назвал «полоумным Берни», а Питу Буттиджичу поставил в упрек труднопроизносимую фамилию.

Трамп также припомнил старые обиды своей сопернице по выборам 2016 года Хиллари Клинтон, но отметил, что нынешние кандидаты от Демократической партии составляют ему более жесткую конкуренцию, чем экс-госсекретарь.

«В ходе этого предвыборного сезона жители Айовы могут из первых рядов наблюдать за безумством совершенно невменяемых левых», – заявил президент.

Трамп также упомянул Новый зеленый курс – план сокращения выбросов парниковых газов, представленный членом Палаты представителей Александрой Окасио Кортес. Президент предостерег жителей, что, расправившись с коровами, демократы возьмутся за людей. Уничтожения коров инициатива не предусматривает.

«Новый зеленый курс, который разорит наши фермы и уничтожит наших прекрасных коров. Они хотят убить наших коров. Вы ведь знаете, почему? – смеясь, спросил президент. – Не говорите. Они хотят убить наших коров. А это значит, что очередь за вами».

Трамп также уделил внимание новому торговому соглашению с Канадой и Мексикой в стремлении завоевать симпатии фермеров Айовы, которые пострадали в результате тарифной войны.

«У вас будут более мощные тракторы и намного больше земли», – заверил Трамп, выступая в переполненном зале Университета Дрейка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В то время как демократы готовятся к первым кокусам, которые пройдут в Айове в понедельник, президент США Дональд Трамп провел предвыборную акцию в этом штате, выступив с очередной порцией критики в адрес своих соперников в борьбе за Белый дом. Президент также посетил другой ключевой штат, Мичиган. Бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп высмеял за недостаточно многолюдные […]