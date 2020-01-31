Генеральный директор «МиГ» может возглавить компанию «Сухой»

Новым руководителем крупнейшего российского производителя боевых самолетов компании "Сухой" может стать нынешний генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, который также занимает пост заместителя главы "Объединенной авиастроительной корпорации" по военно-техническому сотрудничеству.
Это назначение связано, прежде всего, с планами создать дивизион военной авиации в ОАК, основой которого станут как раз "МиГ" и "Сухой", сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Сейчас компанией "Сухой" руководит Игорь Озар.
Илья Тарасенко работал в "Сухом" с 2002 до 2009 года. Потом около 5 лет занимал разные должности в корпорации "МиГ". С 2014 по 2016 год он руководил компаний "Гражданские самолеты Сухого", а в 2016 году вернулся в "МиГ" и занял пост генерального директора.
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