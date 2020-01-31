Готовится к выпуску смартфон Realme 6 с процессором Helio P90

В базе данных Geekbench появились подробности об очередном смартфоне от компании Realme.

Устройство пока проходит под кодовым обозначением RMX2027, однако эксперты прогнозируют, что финальная версия получит название Realme 6. В свою очередь, аппарат получит продвинутую платформу MediaTek. Наличие восьмиядерного процессора и 4 гигабайт оперативной памяти свидетельствуют о том, что смартфон получит не высокий ценник.

Кроме того, изначально новинка поступит на рынок с современной оболочкой Android 10. В одноядерном режиме тестирования смартфон набрал 347 баллов, однако в многопоточном режиме устройство получило 1253 балла. Официальный дебют нового смартфона от компании Realme может состояться в ближайшие месяцы.

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