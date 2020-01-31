Эксперты рассказали о полезных свойствах морской воды

О пользе морской воды для человеческого организма известно ещё со времён Древнего Египта, откуда и берёт начало комплекс оздоровительных процедур талассотерапия. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали о свойствах морской воды, о том, какие заболевания возможно с её помощью вылечить и кому подобная терапия категорически противопоказана.

Морская вода благодаря высокому содержанию в составе микроэлементов, минеральных солей и полезных веществ обладает антивирусным и антибактериальным свойствами. Процедуры талассотерапии обогащают организм человека серой, йодом, кальцием и калием. С помощью морской воды лечат ревматизм, заболевания сердца и сосудов, ЖКТ и органов дыхания, артрит, неврозы, простуды и гинекологические расстройства. Кроме того, талассотерапия снимает последствия нервных стрессов, возвращает человеку бодрость и энергичность после переутомлений. Названные процедуры подразумевают в среднем 15-минутное неоднократное купание в морской воде, нагретой до 34˚C.

Однако подобный метод лечения рекомендован далеко не всем и перед его началом необходимо проконсультироваться с врачами. Так, противопоказанием для талассотерапии может быть острое инфекционное, воспалительное или кожное заболевание, онкология и некоторые сердечные болезни.

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