Крымскими учеными изобретен «здоровый» майонез

Российские ученые изобрели "здоровый" майонез без искусственных ингредиентов. Как сообщили в Крымском федеральном университете (КФУ), в качестве консервантов и ароматизаторов в этом соусе используются гидролаты и масляные экстракты растений: розмарина, сельдерея, базилика и укропа.

"Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта, – рассказали на сайте университета о процессе изготовления соуса. – Затем в соотношении 1 к 10 добавляем растительное масло, перемешиваем все в специальном экстракторе, отстаиваем и фильтруем продукт".

Доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елена Ножко пояснила, что в гидролатах – душистой воде из растительного сырья – высока концентрация биологически активных веществ, которые выступают в качестве консервантов.

Срок годности "здорового" майонеза составляет один месяц – это максимальный срок хранения продукта без искусственных ингредиентов. Ученые позиционируют свой продукт как подходящий для здорового питания.

Крымский майонез уже прошел анализ на соответствие требованиям ГОСТ. Ученые КФУ получили патенты на разработанные технологии производства.

"Мы предусматриваем получение наших соусов в системе HoReCa. Здесь можно легко наладить производство малых партий продукта в большом ассортименте", – отметила Елена Ножко.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Екатерина Бурляева рассказала о пользе майонеза. Она пояснила, что растительное масло, входящее в состав соуса, позволяет поддерживать баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином, а витамин Е является отличным антиоксидантом, защищающим клетки от старения и негативного воздействия окружающей среды.

Источник: Вести

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