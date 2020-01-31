Елена Зеленская объяснила, почему её страница в Facebook была заблокирована

Первая леди Украины Елена Зеленская объяснила, что её страница в Facebook была заблокирована из-за «подозрительной активности». Об этом Зеленская 30 января написала в Instagram.

«Моя новая страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной «повышенной подозрительной активности» профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь», — сообщила она.

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Моя новостворена сторінка у Facebook вже 2 дні в зоні турбулентності. А вчора через зафіксовану «підвищену підозрілу активність» акаунт узагалі був заблокований. Наразі всі дописи відновили, але про всяк випадок дублюю допис ще й тут * ——— Сьогодні разом з очільниками Черкащини та Київщини Романом Боднаром і Олексієм Чернишовим обговорили поточний стан системи шкільного харчування та домовилися про наступні кроки. * Вже на кінець лютого матимемо детальний план пілотного проекту для черкаських шкіл. Комплексна програма впровадження збалансованого харчування буде спрямована насамперед на забезпечення у раціоні учнів достатньої кількості молочних і кисломолочних продуктів. Ідеться не лише про цільне молоко, а й про йогурти, ряжанку, кефір, сир. У багатьох країнах ЄС така практика існує вже кілька десятиліть, а корисний вплив доведений дослідженнями стану здоров’я дітей. До речі, свого часу ця програма існувала і в деяких регіонах України. Тож спробуємо відновити. * У школах Київщини запланували перевірити якість води, бо є скарги. Аудит хочемо провести із залученням і учнів, і дорослих, щоб паралельно дізнатися, задоволені вони чи не дуже меню їдалень, продуктами, з яких готують страви. А також визначити школи, що потребують першочергової уваги, зокрема ремонту та оснащення харчоблоків, і ті, успішний досвід яких варто масштабувати на рівні області для забезпечення понад 223 тисяч школярів якісним і корисним гарячим харчуванням. * А ще – добрі новини для школярів Вишневого. Голова Київської ОДА Олексій Чернишов запевнив, що наступного місяця проблемний корпус-довгобуд міської школи * 1, який зводили майже 12 років, нарешті відкриють. Спасибі батькам, які зверталися до всіх інстанцій з проханням втрутитися, за наполегливість і стійкість. * Повертаючись до харчування * Наскільки, на вашу думку, доцільна/потрібна в раціоні школярів «молочка»? Чи є ідеї корисних снеків, які мають бути в асортименті шкільних буфетів?

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 30 Янв 2020 в 12:06 PST

Первая леди Украины 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook. Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна. Как проинформировали «Буквы», к утру 29 января под постом Зеленской от 27 января было более 4 тыс. комментариев. По наблюдению издания, большинство пользователей писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее супруга – президента Владимира Зеленского.

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оман, пентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди. Также первую леди спрашивали, почему «Квартал 95» не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Утром 30 января страница Зеленской на Facebook вновь была доступной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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