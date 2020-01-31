Oppo раскрыла дизайн новых «умных» часов

Китайская компания Oppo в скором времени выпустит собственную новинку смарт-часов.

Данный аппарат сможет выступить в качестве более упрощенного конкурента для американской модели Apple Watch. Известно, что многие китайские бренды в настоящее время работают на выпуском смарт-часов, тогда как каждый планирует удивить покупателей теми или иными особенностями. В руководстве компании Oppo частично объявили подробности о новинке.

Так, аппарат получит гибкий дисплей и изогнутую форму, что придаст устройству более привлекательный вид. Кроме того, на рендерных снимках уже показали приблизительную внешность умных часов, которые получили прямоугольную форму и имеют золотистые линии вокруг дисплея устройства.

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