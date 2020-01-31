Мария Шукшина покрестила внука Марка

Отечественная актриса Мария Шукшина покрестила своего внука Марка. О радостном событии 52-летняя артистка пояснила посредством поста на своей странице в Instagram.

В своем профиле Мария Шукшина поделилась видео, снятым при посещении храма, где проходило крещение ее внука. Фрейя Зильбер после долгих скандалов сама доверила сына его бабушке, чему актриса была очень рада. Он показала на ролике, как священник выполняет стандартные процедуры, а мальчик при этом вел себя относительно спокойно. Артистка уточнила, что теперь у ребенка имеется “ангел хранитель”, поэтому ему не страшен любой “враг”. Шукшина извинилась перед поклонниками за “красную надпись” на видео, отметив, что таким образом пытается защитить собственные публикации от журналистов.

В комментариях подписчики поздравили юного Марка с крещением. Мальчику они пожелали крепкого здоровья, а всей семье актрисы — счастья и благополучия.

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