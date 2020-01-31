Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста

В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января.
По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль.
Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января. По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль. Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Богданов / 14 января
- Мнение: Обиделась. Развелась. Заболела. Умерла / 19 декабря
- «Без бюстгальтера»: россияне в экстазе припали к груди Климовой / 23 декабря
- Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут в одном доме / 2 декабря
- Мнение: Экс-замглавы МИД Украины: Наша страна одержала две победы, поразившие Россию / 28 декабря
- Наука: Болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике, и только затем проникать в мозг / 16 января
- Медики рассказали о запрещенных продуктах перед сном / 17 декабря
- В Омской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся / 19 января