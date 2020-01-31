Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста

Житель Архангельска с ножом ограбил таксиста

31.01.2020, 11:26, Разное

В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января.

По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль. 

Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.



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Последнее: В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января. По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль.  Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает FlashNord.

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