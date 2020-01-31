В Петербурге объяснили важность расширения полномочий местных властей

«Президент правильно подчеркнул необходимость расширения полномочий местных властей. Логично доверить управление ресурсом государства людям, которые живут на местах», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивелев, комментируя выступление Владимира Путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Основной вывод, который напрашивается после выступления президента – это то, что без развития управления на местах выстроить систему вертикали не получится», – сказал член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивелев.

«Об этом нам, депутатам, говорил президент и на съезде партии «Единая Россия»: чтобы мы не ждали «прямых линий» с главой государства, где люди звонят со всей страны, сообщают о своих проблемах, и президенту приходится решать вопросы прямыми указаниями. Муниципальные власти должны сами решать эти проблемы на местах. Это очень правильное замечание», – добавил законодатель.

Но для этого необходимо расширить полномочия органов местного самоуправления, продолжил собеседник. По его словам, сейчас у муниципальных советов полномочия вроде бы есть, но исполнять они ничего не могут.

«Поясню: в муниципалитеты идут люди, выбранные прямой демократией, представители своего города, поселка, села и так далее. По факту управление ресурсом, который есть у государства, нужно доверить людям, которые живут на местах. И это абсолютно правильно. Им самим виднее, что и как улучшить в регионе, в райцентре, в городе, в селе. Мы ждали таких решений. К счастью, об этом высказался президент. И я верю, что эти необходимые изменения действительно произойдут», – заключил Алексей Цивелев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувший четверг президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления.

Выступая в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления, глава государства отметил: властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо обсуждать вопросы с рядовыми россиянами.

Путин призвал с этой целью создать во всех регионах страны цифровые платформы обратной связи граждан и местных властей. Такие форматы взаимодействия, которые «позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей» уже существуют в Москве, Московской области и Татарстане, напомнил президент.

Также президент поддержал идею увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей.

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