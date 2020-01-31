В РФ создадут штаб ФМБА для предупреждения распространения коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова поручила создать штаб для предупреждения распространения коронавируса на территории России.

«В ходе совещания был озвучен приказ о создании штаба ФМБА РФ по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации, а также представлены разработанные ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна дорожные карты по диагностике заболевания, маршрутизации пациентов и методики лечения, включая экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), форсированную кислородотерапию и высокочастотную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ)», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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