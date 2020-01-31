Отрезанный ломоть. Как коронавирус изолирует Китай от мира

От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, а число заразившихся достигло 9692 человек. 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Транспортные компании по всему миру приостанавливают рейсы в Китай.

The Insider собрал все случаи отмены авиа- и железнодорожного сообщения с Китаем из-за коронавируса.

Россия



Крупные российские туроператоры ANEX Tour и TEZ Tour приостановили продажи туров в КНР. Компании начали вывозить своих клиентов из Китая еще 26 января.

«Уральские авиалинии» приостановили чартерную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Авиакомпании 9Air (КНР), «Аврора» и Pegas Fly (Россия) отменили авиарейсы из Владивостока в Китай.

При этом крупнейшие российские авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 не прекратили регулярное авиасообщение с Китаем, несмотря на то, что Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой о его приостановке. Вместо этого компании предложили своим пассажирам бесплатно обменять или сдать билеты.

30 января компания РЖД продлила частичную блокировку пассажирского сообщения между Россией и Китаем до 1 марта. Международное железнодорожное сообщение между странами сохранится только на маршруте Москва – Пекин. Ранее на сайте организации появилась информация о том, что пассажиры могут «вернуть билеты для поездок в Китай, оформленные в кассах российских железных дорог, без взимания дополнительных сборов».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке. Кроме того, МИД России заявил, что с 30 января будет приостановлено оформление электронных виз гражданам КНР для въезда в Россию.



США

29 января авиакомпания American Airlines отменила рейсы из Лос-Анджелеса в Шанхай и Пекин с 9 февраля по 27 марта. США – первая страна, в которой коронавирус передался от человека к человеку. Житель Чикаго заразился вирусом от своей жены, которая приехала из Китая. Это шестой подтверждённый случай заражения коронавирусом в Штатах.

Британия и Канада

Авиасообщение с Китаем прервала и British Airways. Она стала первой из крупных авиаперевозчиков, кто отменил все рейсы в аэропорты материкового Китая. Так же поступила и авиакомпания Air Canada.

Европейские страны

29 января немецкая Lufthansa и ее дочерние компании Swiss и Austrian Airlines также отменили авиасообщение с Китаем до 9 февраля.

30 января шестой случай заражения был подтвержден и во Франции. Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон объявил, что заболевание было диагностировано у врача частной компании, который «контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии». В связи с выявленными во Франции случаями заражения авиакомпания AirFrance отменила рейсы в Китай в период с 30 января по 9 февраля.

Тогда же от полетов в Китай временно отказалась и финская авиакомпания Finnair. До начала февраля она продолжит выполнять ежедневные рейсы в Пекин и Шанхай, тогда как на февраль для бронирования доступны только билеты в Гонконг. 29 января в Финляндии был подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом. Заболевание было диагностировано у 32-летней китайской туристки.

31 января Италия приостановила авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом.

Украина

С 4 февраля в Китай не будут летать самолёты из Украины. Казахстан с 3 февраля также прекратит авиасообщение с Китаем. Страна еще 1 января запретила железнодорожные перевозки, а с 29 января — автобусные.

Израиль

Самый продолжительный срок заморозки рейсов в Китай — у израильской авиакомпании El Al, которая отменила рейсы в Пекин с 30 января по 25 марта.

Монголия

31 января стало известно, что Монголия закроет все пункты въезда на границе с Китаем до 2 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Полеты в Ухань — город, в котором выявились первые случаи заражения коронавирусом, — авиаперевозчики начали отменять еще в середине января. 23 января власти сами закрыли аэропорт и железнодорожный вокзал города.

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Последнее: От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, а число заразившихся достигло 9692 человек. 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Транспортные компании по всему миру приостанавливают рейсы в Китай. The Insider собрал все случаи отмены авиа- и железнодорожного сообщения с Китаем из-за коронавируса. Россия Крупные российские туроператоры ANEX […]