Нештрафуемый порог превышения скорости могут снизить в городах-миллионниках

В городах-миллионниках, а также в Москве и Санкт-Петербурге могут установить штрафы за превышение скорости на 10 км/час вместо нынешних 20 км/час, заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

«Нештрафуемый порог мы не будем уменьшать, он останется 20 км/час; мы только предложили одно, что в городах-миллионниках плюс в Москве и Санкт-Петербурге сделать 10 км/час этот порог», — сказал Москвичев.

«На трассах, соответствующих нормативам, будем увеличивать лимит скорости, вместо 90 км/час до 110 км/час», — добавил он.

Накануне Минюст внес в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные наказания для нарушителей правил дорожного движения.

Штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч могут увеличить в 6 раз — с 500 рублей до 3 тысяч рублей, за превышение на 40−60 км/ч — до 4 тысяч рублей вместо нынешних 1–1,5 тысячи, а за повторное превышение скорости на 40−60 км/ч — до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет наказываться штрафом в 5 тысяч рублей, нарушителю будет грозить лишение прав на срок до полугода.

В декабре 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявил, что снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться постепенно. По его словам, порога в 10–20 км/ч нет «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам».

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