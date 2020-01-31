Алана Мамаева поддержала Алису Казьмину после ее выселения Андреем Аршавиным из квартиры

Российский футболист Андрей Аршавин хочет выселить бывшую жену Алису Казьмину с детьми из квартиры, которая записана на его мать. На сторону Казьминой встала Алана Мамаева.

Ранее Алиса Казьмина получила письмо с просьбой освободить квартиру футболиста. Супруга футболиста Павла Мамаева, Алана Мамаева, решила поддержать Казьмину, сказав, чтобы она не тратила нервы и силы на споры, ведь у Аршавина нет сердца и он никогда не поступит по-мужски. Если он и его мать решили выселить из квартиры бывшую жену с детьми, то они пойдут до конца. Она считает, что для него важнее деньги, нежели дети. Сам футболист никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Его мать попросила не вмешиваться в их семейные «разборки», добавив, что поступает правильно.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, а в 2017 развелись. В браке родилась дочь Есения. У Казьминой от предыдущего брака с Алексеем Казьминым есть дочь Алиса и сын Алексей, а у Аршавина трое детей от телеведущей Юлии Барановской.

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Последнее: Российский футболист Андрей Аршавин хочет выселить бывшую жену Алису Казьмину с детьми из квартиры, которая записана на его мать. На сторону Казьминой встала Алана Мамаева. Ранее Алиса Казьмина получила письмо с просьбой освободить квартиру футболиста. Супруга футболиста Павла Мамаева, Алана Мамаева, решила поддержать Казьмину, сказав, чтобы она не тратила нервы и силы на споры, ведь […]