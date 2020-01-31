Подпольную фабрику поддельных защитных масок ликвидировали на юге Китая

Правоохранительные органы Китая ликвидировали в провинции Гуандун на юге страны подпольную фабрику по производству контрафактных защитных масок, задержав шесть подозреваемых, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Чайна дейли», нелегальный цех находился в городе Фошань. При его ликвидации полиция конфисковала три станка, 175 тыс. масок и 80 корзин с сырьем.

По материалам следствия, злоумышленники не успели сбыть потребителям ни один из товаров, – передает ТАСС.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский футболист Андрей Аршавин хочет выселить бывшую жену Алису Казьмину с детьми из квартиры, которая записана на его мать. На сторону Казьминой встала Алана Мамаева. Ранее Алиса Казьмина получила письмо с просьбой освободить квартиру футболиста. Супруга футболиста Павла Мамаева, Алана Мамаева, решила поддержать Казьмину, сказав, чтобы она не тратила нервы и силы на споры, ведь […]