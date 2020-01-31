Личное: Вот и дождались коронавирус

Вчера вечером в центре Москвы в гостиницу Four Seasons была вызвана Скорая помощь. 14 китайцев жаловались на высокую температуру по 40, и речь, вероятно, идёт о коронавирусе.



Фото: Соцсети

То есть, группа китайских товарищей решила слетать в Москву. В итоге, не только сами заболели вдали от дома, но под угрозой оказались все остальные — персонал отеля, проживающие в нём гости, гуляющие по Красной площади зеваки.

И все те, с кем контактируют сейчас люди.

Даже если именно эта группа туристов окажется больна не коронавирусом, то это лишь вопрос времени, когда китайцы привезут заразу в России — пара недель, не более, даже по оптимистичным прогнозам МинЗдрава.

Мы вовремя не закрыли границы. Мы — жадненькие, ведь китайцы везут нам свои юаньчики.

В итоге, при нашей безалаберности, мы получим эпидемию и тысячи жертв. А, может быть, и вообще все заразимся.

У меня вопрос: доколе у нас в стране будет такое отношение к глобальным вызовам? Почему мы месяц назад не перекрыли границы? Почему к нам до сих пор летят туристы из очага эпидемии, почему наши писи летают туда?

Разве нельзя было заранее предвидеть очевидное? Неужели мы настолько несообразительные, или всем просто плевать друг на друга?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Вчера вечером в центре Москвы в гостиницу Four Seasons была вызвана Скорая помощь. 14 китайцев жаловались на высокую температуру по 40, и речь, вероятно, идёт о коронавирусе. Фото: Соцсети То есть, группа китайских товарищей решила слетать в Москву. В итоге, не только сами заболели вдали от дома, но под угрозой оказались все остальные — персонал […]