Число жертв взрыва на заводе в Мценске выросло до четырех человек

Число погибших в результате взрыва на заводе в городе Мценск (Орловская область) увеличилось до четырех, сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.
Лежнев сообщил, что на данный момент известно о четырех погибших и трех пострадавших, передает ТАСС.
При этом в МЧС сообщали, что «три человека погибли, четыре пострадали».
В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ факт происшествия подтвердили, сообщив, что «есть информация о трех погибших».
В дежурной пожарной части города Мценска сообщили, что ЧП произошло в строящемся цехе предприятия металлических конструкций.
«Трое погибли. Четверо пострадавших поступили в Мценскую районную больницу», – сообщила дежурная пожарной части.
Кроме того, представитель приемного отделения Мценской райбольницы сообщил, что в результате взрыва пострадали рабочие из Турции. У пострадавших «состояние нормальное, в сознании, тяжелых нет».
Один из погибших, по словам представителя больницы, тоже является гражданином Турции.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу на заводе в Орловской области.
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Последнее: Число погибших в результате взрыва на заводе в городе Мценск (Орловская область) увеличилось до четырех, сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев. Лежнев сообщил, что на данный момент известно о четырех погибших и трех пострадавших, передает ТАСС. При этом в МЧС сообщали, что «три человека погибли, четыре пострадали». В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ […]
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