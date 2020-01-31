Четверо рабочих погибли при взрыве на заводе в Орловской области

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа на заводе в Мценске, что в Орловской области, передает ТАСС. В больницу, по данным регионального управления МЧС, доставлены четверо пострадавших.
Взрыв прогремел около 10 часов утра 31 января на небольшом заводе по производству резиновых изделий. Мощный хлопок не привел к пожару, но в производственном помещении обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали четверо рабочих, еще четверо попали в больницу с различными травмами. О причинах трагедии информации пока не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Форвард хоккейной сборной РФ и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук после победного гостевого матча против "Буффало Сейбрз" (3:1) поделился с журналистами впечатлениями от игры в составе канадской команды после перехода из "Лос-Анджелес Кингз". "Что я могу сказать о 9 набранных очках в 10 матчах? Просто главный тренер [Клод Жюльен] дал мне возможность выполнять ту […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фейк «Российской газеты»: Нидерланды переходят к политике сотрудничества с Россией и обращаются за помощью в расследовании катастрофы MH17 / 24 декабря
- Зеленский на 30 человек увеличил штат СНБО / 28 января
- Atlantico прогнозирует новые протесты в будущем году / 31 декабря
- Путин уволил главу Чувашии, который был героем скандала с ключами и призывал «мочить» журналистов / 29 января
- Журналисту NPR не разрешили отправиться в турне с Помпео / 28 января
- «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура / 6 декабря
- На учениях ВМФ в присутствии Путина опробовали новые формы действий / 9 января
- Кремль заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Германии по делу об убийстве в Берлине / 12 декабря