Четверо рабочих погибли при взрыве на заводе в Орловской области

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа на заводе в Мценске, что в Орловской области, передает ТАСС. В больницу, по данным регионального управления МЧС, доставлены четверо пострадавших.

Взрыв прогремел около 10 часов утра 31 января на небольшом заводе по производству резиновых изделий. Мощный хлопок не привел к пожару, но в производственном помещении обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.

Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали четверо рабочих, еще четверо попали в больницу с различными травмами. О причинах трагедии информации пока не поступало.

Источник: Вести

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