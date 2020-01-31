«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова

Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона. Испанцы предлагали "железнодорожникам" 8,5 миллиона евро.

Как сообщает "Спорт-экспресс", предложенная сумма не устроила руководство "Локомотива". Поэтому стороны приняли решение вернуться к этому вопросу позже.

Напомним, что красно-зеленые заплатили "Краснодару" за Смолова девять миллионов евро. Сообщается также, что аренда 29-летнего футболиста "Локомотива" обошлась "Сельте" в 600 тысяч евро.

Источник: Вести

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