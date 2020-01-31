В Италии зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом

В Италии официально подтвердили два случая заболевания новым китайским коронавирусом. Об этом на брифинге 30 января рассказал премьер-министр страны Джузеппе Конте, видео брифинга опубликовано на странице резиденции премьер-министра в Twitter.
Как сообщил Конте, двое зараженных китайцев недавно приехали в Рим, они родом из Ухани, где впервые и зафиксировали опасную болезнь. Сейчас инфицированные находятся в больнице, номер в отеле, где они останавливались, опечатан.
Помимо этого, премьер объявил, что Италия временно закрывает воздушное сообщение с Китаем.
Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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