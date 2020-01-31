Оле-Эйнар Бьорндален: коронавирус оставил сборную Китая в Европе

Оле-Эйнар Бьорндален: коронавирус оставил сборную Китая в Европе

31.01.2020, 11:06, Новости дня

Многократный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, который тренирует национальную сборную Китая, сообщил журналистам, что из-за вспышки коронавируса в Поднебесной его подопечным запретили возвращаться домой перед чемпионатом мира, который пройдет в Италии.

Как рассказал норвежский специалист, сборная команда должна была выступить на Китайских зимних играх, но старты этого турнира были отменены из-за эпидемии: "Мы уже ехали в аэропорт Мюнхена, когда пришло сообщение. Мы остановили все наши машины, потом пришел начальник команды и сказал, что нам запретили ехать в Китай".

При этом Бьорндален отметил, что и сам был не очень доволен тем, что перед поездкой в итальянскую Антерсельву на всепланетный форум его биатлонистам пришлось бы пройти 6 тяжелых гонок за 8 дней на Китайских играх: "А больше всего я беспокоился насчет холодов. Обещали от минус 18 до 29 градусов. Нагрузка на лучших спортсменов была бы разрушительной".

"Теперь мы сможем подготовиться к чемпионату мира по максимуму, — цитирует тренера китайцев издание VG.No. – Мы тренировались в Австрии, а после отмены поездки в Китай отправимся в Германию. Там отличные условия, и мы останемся там до чемпионата мира. Запрет на поездку в Китай стал плюсом для будущего команды, потому что мы смогли остаться в Европе".

Источник: Вести



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