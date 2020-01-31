«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Отмечается, что в подписанном варианте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" было сохранено положение об увеличении тарифа на транзит на 2%. Также подписаны дополнительные соглашения, влияющие на конечные условия транзита.
Так, в случае, если "Газпром" примет решение об увеличении поставок газа в Европу, будут применены повышающие коэффициенты по тарифу. Рост транзитной ставки может составить 45%.
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