«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Отмечается, что в подписанном варианте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" было сохранено положение об увеличении тарифа на транзит на 2%. Также подписаны дополнительные соглашения, влияющие на конечные условия транзита.

Так, в случае, если "Газпром" примет решение об увеличении поставок газа в Европу, будут применены повышающие коэффициенты по тарифу. Рост транзитной ставки может составить 45%.

Источник: Вести

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