Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа

В пятницу, 31 января, на заводе в городе Мценске Орловской области раздался хлопок газа. От сильного взрыва обрушилась кровля здания, передает ТАСС.

Представитель губернатора Сергей Лежнев сообщил, что погибли четыре человека. Еще несколько рабочих получили травмы, уточняет «Москва 24».

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Последнее: По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа на заводе в Мценске, что в Орловской области, передает ТАСС. В больницу, по данным регионального управления МЧС, доставлены четверо пострадавших. Взрыв прогремел около 10 часов утра 31 января на небольшом заводе по производству резиновых изделий. Мощный хлопок не привел к пожару, но в производственном помещении обрушилась […]