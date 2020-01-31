Автоновости: Корейский седан Hyundai Elantra выйдет в модификации N-Line

Корейская компания Hyundai выпустит новый седан Elantra в модификации N-Line. Официально это еще не подтверждено, но на тестовых испытаниях эксперты заметили, что у прототипа автомобиля, скрытого под большим камуфляжным слоем, имелся шильдик N-Line.

Специалисты полагают, что улучшенный седан Hyundai Elantra N-Line получит гибридную силовую установку. Кроме того, изменениям подвергнется моторная система. Так, 1,6-литровый мотор теперь будет работать в паре с двумя турбодвигателями 1.2 Turbo GDi и 1.6 CVVD Turbo GDi.

У седана Hyundai Elantra в модификации N-Line на 35 мм увеличится длина, а также возрастет колесная база, что позволит сделать салон более вместительным. Изменился дизайн задних фонарей, производитель соединил их светодиодной лентой в цельный моноблок, также более выделяющимися стали колесные диски.

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