Много кофе и неправильное нижнее белье: Названы привычки, вредящие мужской фертильности

Много кофе и неправильное нижнее белье: Названы привычки, вредящие мужской фертильности

31.01.2020, 11:04, Разное

В среднем мужчины хуже женщин следят за собственным здоровьем и часто пренебрегают посещением врача. Кроме того, многие из них следуют привычкам, которые способны только усложнить ситуацию, а также негативным образом отразиться на фертильности.
Некоторые мужчины носят нижнее белье, которое сделано из потенциально абразивного материала, что может привести к раздражению. В отдельных случаях узкие трусы способны даже снизить рождаемость, поэтому предпочтительнее выбирать эту одежду свободного кроя. Эксперты настаивают на необходимости мыть голову шампунем не чаще трех раз в неделю, чтобы сохранить эфирные масла. Согласно выводам FDA, наносить вред фертильности может избыток кофеина. В день желательно выпивать не более четырех чашек.

Положительным эффектом не может похвастаться и чрезмерная любовь к белку. Его избыток в том числе провоцирует увеличение веса, обезвоживание и потерю кальция. Многие мужчины не моют руки перед едой, притом даже после улицы и туалета, что грозит последствиями.



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