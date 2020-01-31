Ученые: После инсульта мозг тонет в собственной жидкости

Отек головного мозга является тяжелым и потенциально смертельным осложнением инсульта. Новое исследование, проведенное на мышах, демонстрирует, что глимфатическая система, связанная с полезной задачей удаления отходов, при инсульте выходит из строя и наводняет мозг, вызывая отек и утопление его клеток.

Работа проводилась сотрудниками Медицинского центра Университета Рочестера. Эти результаты показывают, что глифатическая система играет центральную роль в стимулировании острого отека тканей головного мозга после инсульта. Понимание этой динамики, которая вызвана бурями электрической активности в головном мозге, указывает путь к потенциальным новым стратегиям, способным улучшить исход инсульта. Хотя отечность является хорошо известным следствием указанного состояние, возможности лечения ограничены, а степень отека мозга зависит от степени и места инсульта. Поскольку мозг находится в черепе, у него мало места для расширения. Если отек сильный, он может протолкнуть важные структуры, такие как ствол мозга, который регулирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что приводит к смерти. В крайних случаях хирурги удаляют часть черепа, чтобы снять нагрузку на орган. До результатов нового исследования предполагалось, что источником отека был результат жидкости из крови.

Подходы, которые блокируют специфические рецепторы на нервных клетках, могут ингибировать или замедлять цикл распространения деполяризации. Кроме того, водный канал под названием аквапорин-4 на астроцитах, важная опорная клетка в мозге, регулирует поток CSF. Когда команда провела эксперименты с инсультом на мышах, генетически модифицированных с отсутствием аквапорина-4, приток CSF в мозг значительно замедлился. Ингибиторы аквапорина-4, разрабатываемые в настоящее время в качестве потенциального средства для остановки сердца и других заболеваний, могут в конечном итоге стать кандидатами для лечения инсульта.

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