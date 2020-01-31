«Нет русскому миру» — украинские активисты пикетировали международный кинофестиваль

Украинские активисты пикетировали международный кинофестиваль, проходящий в городе Днепр. Как пишет «Лiга», участников акции возмутило то, что среди фильмов — участников фестиваля десять фильмов производства РФ и только один — украинский.



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30 января в городе Днепр активисты пикетировали международный кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре», который проходит при поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата. Как пишет «Лiга», несколько десятков человек собрались под зданием Дома союзов, где открывался фестиваль, с плакатами «Нет русскому миру», «Свободу узникам Кремля». Среди них были представители общественных организаций, ветераны боевых действий в Донбассе, родители погибших военных и волонтёры.

Одна из участниц акции отметила, что протестующих возмутило то, что среди фильмов — участников фестиваля десять фильмов производства РФ и только один — украинский.

«Есть хорошие украинские фильмы, например, «Миф» об участнике АТО — известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие титушки. Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор», — сказала она.

Участники акции также возмущались названием одного из фильмов, предложенных для просмотра, — «Герой империи». Один из активистов требовал от организаторов показать лицензионные разрешения на прокат фильмов в Днепре.

Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы — вне политики. Среди лент-участниц есть фильмы из Белоруссии, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

Часть пикетчиков смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, проконтролировать, содержат ли фильмы пророссийскую пропаганду, другая часть блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

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