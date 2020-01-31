От вспышки коронавируса погибли более 200 человек, более 10 тысяч заболели

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, по данным на 31 января, в Китае умерли 213 человек.

Сам вирус обнаружили у 9692 человек, в других 18 странах – еще как минимум у 98 человек.

Выздоровел 171 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса.

В ВОЗ подчеркнули, что эта декларация не является вотумом недоверия к Китаю, а наоборот, «ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку».

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также отметил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границы на Дальнем Востоке. Накануне Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Минимум до 7 февраля закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.

Ранее границы с Китаем закрыли Монголия, Кыргызстан. Казахстан с 29 января прекратил автобусные перевозки с Китаем, с 1 февраля остановит движение пассажирских поездов, с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, по данным на 31 января, в Китае умерли 213 человек. Сам вирус обнаружили у 9692 человек, в других 18 странах – еще как минимум у 98 человек. Выздоровел 171 человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса. В ВОЗ подчеркнули, что эта декларация не является […]