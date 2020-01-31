«Левада»: каждый второй россиянин уверен, что поправки в Конституцию помогут Путину сохранить власть после 2024 года

Каждый второй россиянин считает, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию вносятся в интересах самого президента, чтобы расширить его полномочия и позволить сохранить власть после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет, поскольку мало кто с ним считается. За последние 10 лет этот показатель достиг максимального значения, отмечают социологи.

Одновременно резко – с 48% до 27% – уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.

Каждый пятый респондент (20%) ничего не слышал об инициативе Владимира Путина внести правки в основной закон страны. Среди слышавших об этом (80%) мнения о целях изменений в Конституции разнятся.

Словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения, верят 44% респондентов. 47% респондентов считают, что изменения в Конституцию были внесены в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года.

Ранее «Левада-Центр» провел опрос, касающийся роли Владимира Путина после 2024 года. Среди респондентов единого мнения о том, какую роль в жизни страны должен играть Путин после окончания его президентского срока, нет.

В целом 27% респондентов хотели бы по-прежнему видеть его президентом России; 25% опрошенных – частным лицом, пенсионером; 11% – как премьер-министра. 10% респондентов не связывает будущую должность Путина с крупной государственной корпорацией или «Единой Россией».

Выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «необходимости отменять Конституцию 1993 года нет», но «можно обсудить ряд важных поправок» в документ.

Политолог Екатерина Шульман объясняла путинские поправки в Конституцию тем, что президент РФ пытается реализовать «казахстанский сценарий транзита» – перераспределить президентские полномочия между коллективными органами и дать себе возможность сохранить некий почетный титул (главы Госсовета), при этом связанный опосредованно с кадровыми полномочиями.

В то же время российский юрист Олег Румянцев, один из авторов российской Конституции 1990-1993 годов, заявлял Настоящему Времени, что поправки вносятся для того, чтобы «сбить» набирающие силу в России революционные настроения и показать, что власть якобы готова идти на политическую реформу.

«Делиться полномочиями – это неизбежный шаг в такой ситуации, который делается для того, чтобы отвести развитие событий от развития по взрывному пути, показывающий, что происходящим в России событиям в Кремле дается здравая оценка», – говорил он.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Кремле заявляли, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти уже весной 2020 года.

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