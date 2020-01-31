Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Мать пострадавшего сообщила, что таким образом подозреваемый решил отомстить ее сыну, передает портал «ТВК Красноярск».
Все началось с конфликта, когда пострадавший дежурил на перемене. В это время старшеклассники решили покурить в туалете, и мальчик сообщил об этом учителям.
По словам матери пострадавшего, педагоги подлили масла в огонь – сказали, что если он найдет наркотики в туалете, то «будет хорошим мальчиком».
Тот не ослушался и выполнил просьбу учителей. После школьнику начали угрожать.
«Когда в тот день сын вернулся домой, на нем не было лица. Он говорит: «Мама, они меня убьют». Я стала звонить классному руководителю. Она мне ответила: «Я вообще не при делах, отстаньте от меня», – рассказала женщина.
Тогда школа не предприняла никаких мер, хотя сотрудники и обещали разобраться. Через месяц подросток выбил однокласснику глаз молотком
Отмечается, что это не были занятия по труду. Мать пострадавшего рассказала: мама виновника считает, что удар он нанес «машинально»:
«В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора говорят, что это был целенаправленный удар, а не случайность. Не машинально, как мне ответила мама», — указала женщина.
По ее словам, после случившегося ни полиция, ни школа не собираются ничего предпринимать. Также она заявила, что в учебном заведении ей предложили деньги в обмен на молчание. Однако женщина собирается отстаивать свою правоту.
В данный момент пострадавший находится в Глазном центре в Красноярске. Ему предстоит серьезная операция. Врачи говорят, что возможна потеря зрения на один глаз.
При этом в школе заявили, что информацией не владеют.
«Я сейчас нахожусь на работе, мне некогда. Я не могу вам ничего сказать. Меня не было в школе, когда это произошло. Извините», – рассказала классный руководитель конфликтовавших детей.
В краевом Минздраве обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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