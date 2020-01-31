Глава горсовета Керчи, раздававшая хлеб блокадникам, отзывает заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, написанное после скандала с поздравлением блокадников, сообщает ТАСС. «Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — сказала Хужина.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лишить должностей председателя горсовета Керчи и депутатов после поздравления ветеранов хлебом. «Вручение хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, является издевательством», — сказал Аксенов.

Ранее стало известно, что крымские власти подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото со встреч, где чиновницы в норковых шубах вручают пенсионерам батоны, опубликовала глава Керченского городского совета Мая Хужина, однако вскоре удалила публикацию из-за негативной реакции пользователей соцсетей.

Как пишут «Открытые медиа», на следующий день после торжественного вручения батонов керченские чиновники объявили тендер на «оказание услуг по освещению деятельности Керченского горсовета». Информация о конкурсе размещена на официальном портале госзакупок. На освещение работы горсовета Керчи в СМИ за год планируют потратить 2,7 млн рублей.

Мая Хужина стала председателем горсовета Керчи в октябре 2019 года. Ранее она работала заместителем главного врача местной больницы.

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